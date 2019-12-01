Avanza dignificación del Panteón Municipal de Los Reyes con obra hidráulica y mejora integral del espacio: Humberto Jiménez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 16:05:19

Los Reyes, Michoacán, a 26 de marzo del 2026.– En Los Reyes, la mejora de los espacios públicos se refleja con hechos: avanza la transformación del Panteón Municipal con obras y acciones que dignifican el lugar y responden a las necesidades de la ciudadanía, informó el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís.

Como parte de estos trabajos, se desarrolla la construcción de una nueva pila de agua en la zona del río, correspondiente a la tercera sección, infraestructura que permitirá abastecer de manera eficiente gran parte del panteón, tanto en el área nueva como en la tradicional, atendiendo así una de las necesidades más sentidas de las y los usuarios.

De manera paralela, se lleva a cabo una intervención integral que incluye la habilitación de un nuevo estacionamiento, rehabilitación de jardines, colocación de señalética, así como la adecuación de accesos incluyentes para personas con discapacidad y adultos mayores.

Además, se han plantado más de 28 árboles, instalado bancas y botes de basura, contribuyendo a un entorno más ordenado, limpio y respetuoso para quienes visitan a sus seres queridos.

Bajo la coordinación de Antonio Godínez, los avances son visibles y forman parte de una estrategia orientada a mejorar la infraestructura y los servicios públicos en el municipio.

Con estas acciones, se fortalece la infraestructura y los servicios en el Panteón Municipal, garantizando mejores condiciones para las y los usuarios, mediante obras que responden de manera puntual a las necesidades de la población.