Avanza cambio de tubería pluvial por obras del Morebús en Morelia

Avanza cambio de tubería pluvial por obras del Morebús en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 18:38:02
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Morelia, Michoacán, 15 de octubre del 2026.- Como parte de los trabajos de construcción del Morebús, avanza la sustitución de tubería pluvial en distintos puntos del poniente de Morelia, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar las condiciones de drenaje en las zonas intervenidas.

Actualmente, las labores se desarrollan en dos tramos. El primero se ubica en Tres Puentes, donde concluyó la colocación de la tubería pluvial con diámetros de 16, 24 y 36 pulgadas, lo que permite la salida directa del agua hacia el río. Asimismo, en este mismo punto se realiza la adecuación sanitaria de seis pozos de visita, todo ello en coordinación con el OOAPAS.

En el segundo tramo, de Cointzio a San Juanito Itzícuaro, se realizan trabajos para sustituir la infraestructura pluvial con tubos de 30 pulgadas y se efectúan cierres de concreto en la zona intervenida. 

“Estas acciones forman parte de una visión integral de movilidad urbana, que contempla no solo la construcción de un sistema de transporte moderno y eficiente, sino también la atención de infraestructura que contribuya a mejorar las condiciones de las vialidades y servicios de las familias morelianas”, detalló la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta. 

Explicó que no solo se mejora el sistema pluvial en la zona, sino que también se rehabilita la red sanitaria, la cual había permanecido sin atención durante años. Esto provocaba constantes obstrucciones en las tuberías e impedía el flujo normal del agua.

Así, recalcó que el Gobierno de Michoacán avanza en la consolidación de un proyecto que busca mejorar la conectividad, ofrecer mejores servicios y condiciones de desplazamiento para la población.

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