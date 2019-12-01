Avanza atención a rezago de obra educativa: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- La secretaria de Educación, Gaby Molina, subrayó el trabajo que se ha realizado en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para hacer frente al rezago en infraestructura que a habido desde hace décadas. En los últimos años se han invertido más de 2 mil 200 millones de pesos, “sabemos que son muchas las necesidades, son más de 11 mil planteles en todo el estado que albergan a más de 1 millón 247 mil alumnos, pero trabajamos para llegar a donde más se necesite, para garantizar el derecho a la educación en espacios dignos. Avanzamos paso a paso en la transformación”, afirmó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

En el marco de la inauguración de la Secundaria Técnica 166, en el fraccionamiento Arko San Pedro, la secretaria de Educación señaló que, a pesar de los esfuerzos recientes, todavía quedan retos pendientes para saldar la deuda con las escuelas que fueron ignoradas por años. No obstante, reafirmó que existe un compromiso real para no detener las obras y focalizar los recursos donde más se necesitan, eliminando la burocracia que frenaba el progreso educativo.

La responsable de la política educativa destacó que la dignificación de estos espacios se alinea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, la cual pone al centro el bienestar de la comunidad y la justicia social. Mencionó que el objetivo no es simplemente cumplir con indicadores técnicos, sino convertir la escuela en un núcleo de transformación para el entorno. Al mejorar los techos, pisos y servicios básicos, se fortalece el sentido de pertenencia y se dignifica la labor de quienes día a día construyen el tejido social desde las aulas.

La funcionaria destacó la importancia de la participación de los padres de familia y las autoridades locales para vigilar la correcta aplicación de los fondos públicos. Aseguró que la transparencia es clave para avanzar con mayor velocidad en la atención de las solicitudes de obra que llegan de todas las regiones del estado. Para la SEE, la colaboración directa con los habitantes de cada zona permite que las mejoras respondan a las necesidades reales de cada centro educativo, sin intermediarios.

Finalmente, Gaby Molina sostuvo que la inauguración de la Secundaria Técnica 166 es un ejemplo de que el trabajo coordinado rinde frutos tangibles. Concluyó que, aunque el camino por recorrer es largo, la transformación de la infraestructura escolar es una realidad que avanza con honestidad. La secretaria puntualizó que la administración estatal mantiene el ritmo de trabajo para asegurar que ninguna comunidad se quede atrás en este proceso de renovación de los espacios escolares.