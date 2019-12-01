Avala Consejo Supremo Indígena amparo para publicar Ley de Búsqueda

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 17:11:22

Morelia, Michoacán, a 16 de julio de 2026.- Tras la presentación de un amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra el Congreso del Estado por la omisión de discutir y votar la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán indicó que estará atento al proceso para, en caso de ser necesario, sumarse a la batalla jurídica, siempre y cuando la iniciativa recoja las propuestas que realizaron hace tres años.

Al respecto, Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, recordó que en la ley de 2023, impulsada por la entonces diputada Margarita López Pérez, sí se les consultó.

Entre los puntos que lograron incorporar destacó el reconocimiento del carácter colectivo de la desaparición forzada en las comunidades.

"Cuando existe desaparición se afecta no solamente a la familia directa… a la fecha ninguna legislación estatal ni nacional reconoce este carácter de que los pueblos indígenas, como derecho colectivo, pueden tener también perjuicio en la desaparición a través de la comunidad",detalló el vocero.

En contraste, denunció que en la última iniciativa, presentada por la diputada morenista Belinda Iturbide, no se les consultó para poder contar con la visión de las comunidades indígenas.

"No conocemos la iniciativa, no sabemos en qué parte del proceso legislativo va, no nos han convocado ni invitado", aseveró.

El Consejo Supremo Indígena había manifestado desde abril pasado que impugnaría la nueva iniciativa si no se realizaba la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, tal como lo establecen los tratados internacionales y la jurisprudencia en la materia.

Fue este miércoles cuando la exdiputada Margarita López Pérez acudió ante el Tribunal Federal para presentar la demanda de amparo por la omisión legislativa.