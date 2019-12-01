Autorización del plebiscito sobre la contrucción del teléferico, representa un avance a la participación ciudadana: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, a 11 de noviembre de 2025.- Luego de que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó realizar un plebiscito sobre la construcción del teleférico en el norte de la capital Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro destacó que este mecanismo representa un avance en la participación ciudadana y en el fortalecimiento de la toma de decisiones compartida entre gobierno y sociedad.

“Estamos muy emocionados porque este es un instrumento que fortalece el involucramiento de la gente en las decisiones que toma el gobierno”.

Subrayó que el teleférico es un proyecto de mediano y largo plazo que busca beneficiar a decenas de miles de personas en la zona norte del municipio, particularmente en las delegaciones de Felipe Carrillo Puerto, San José el Alto, Menchaca y Peñuelas.

De acuerdo con el alcalde, el sistema de transporte permitiría reducir significativamente los tiempos de traslado desde estas zonas hacia puntos clave como Plaza del Parque, pasando de más de 30 minutos a tan solo 8 minutos.

“La pregunta aprobada para la consulta es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento de Querétaro realice las gestiones y acciones necesarias para la instalación de un teleférico en las zonas de San José El Alto y Menchaca, como alternativa de transporte público para la movilidad en el municipio?”.

Respecto al financiamiento del ejercicio ciudadano, Macías indicó que su administración está en espera de la definición oficial, pero manifestó disposición para coadyuvar en su realización. “Todo lo que sea participación ciudadana, nosotros lo vamos a apoyar siempre”.

Recordó que su gobierno ha sido pionero en este tipo de ejercicios, al haber sometido previamente a consulta pública el plan de obra municipal, en el que participaron más de 20 mil personas. “Yo lo dije desde el inicio: quería que mi gobierno fuera el que más participación generara, y este plebiscito es parte de ese compromiso”.

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro señaló que la solicitud representa el ejercicio de participación ciudadana más grande en la entidad, al involucrar al 44 por ciento de las personas inscritas en el listado nominal estatal, por lo que requerirá un gran despliegue institucional para garantizar la certeza, la transparencia y la confianza en el proceso.