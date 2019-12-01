Autoridades en derechos humanos avalan trato digno en centro penitenciario

Charo, Michoacán, 31 de octubre de 2025.- Las buenas prácticas y el trato digno que reciben las personas privadas de la libertad en su proceso de reinserción social fueron documentados durante un recorrido por el Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez”. La visita fue realizada por el coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Josué Alonso Mejía.

El recorrido incluyó las áreas de talleres y canchas deportivas en la sección varonil, mientras que en el área femenil, se visitaron la cocina, la palapa de usos múltiples y la estancia de Núcleos Infantiles para el Desarrollo Social. Durante la supervisión, se verificó el compromiso de la institución con la dignidad humana, la profesionalización del personal administrativo y operativo y de las personas privadas de la libertad, la aplicación de programas de activación física y el acceso a una alimentación higiénica y digna.

Durante la visita, a la que también asistió el diputado Antonio Carreño, los legisladores entregaron productos de limpieza e higiene personal a las mujeres privadas de la libertad y al final del recorrido por el penal visitaron “Liberarte Boutique Penitenciaria”, donde manifestaron su compromiso para impulsar la comercialización de productos elaborados de manera artesanal por las y los internos.

En este marco, el coordinador del Sistema Penitenciario refrendó el compromiso de continuar las acciones de dignificación de espacios en los 11 penales del estado. El objetivo es garantizar una mejor calidad de vida para las personas privadas de la libertad y sus familias.