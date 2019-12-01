Autoridades coordinan acciones para frenar la tala ilegal en la comunidad de Calzontzin

Morelia, Michoacán, a 9 de julio de 2026.- Con el objetivo de reforzar las acciones para proteger los recursos forestales de la comunidad de Calzontzin, autoridades estatales, federales y municipales sostuvieron una mesa de trabajo para establecer estrategias conjuntas que permitan combatir la tala ilegal y los cambios de uso de suelo que afectan la zona.

La reunión fue encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, y contó con la participación de representantes de la Secretaría del Medio Ambiente (SECMA), la Dirección de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, así como de otras dependencias relacionadas con la protección ambiental y la seguridad.

Durante el encuentro, habitantes de la comunidad manifestaron su preocupación por el incremento de la tala clandestina y la modificación del uso de suelo, prácticas que ponen en riesgo los ecosistemas, los recursos forestales y el equilibrio ambiental de la región.

Como parte de los acuerdos alcanzados, las instituciones participantes fortalecerán la coordinación para analizar e implementar operativos orientados a inhibir estas actividades ilícitas, prevenir nuevos daños al territorio y garantizar la protección del patrimonio natural de Calzontzin.

La Fiscalía de Michoacán señaló que continuará trabajando de manera conjunta con las autoridades competentes para investigar los delitos ambientales e impulsar acciones encaminadas a preservar los recursos naturales del estado.