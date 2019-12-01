Autopista de la agroexportación Uruapan-Zamora inicia este año: Bedolla

Ciudad de México, 8 de enero de 2026.- La nueva autopista de la agroexportación Uruapan-Zamora, propuesta por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y aprobada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, arrancará su construcción este mismo año con una inversión federal de 9 mil millones de pesos.

Tras asistir a la reunión de seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, convocada por la presidenta en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la instrucción de Sheinbaum fue concretar la concesión con la Red de Carreteras de Occidente para iniciar ya los trabajos de infraestructura.  

Recordó que con la nueva autopista de la agroexportación, de 76 kilómetros de vía, se ampliará el desarrollo interno del estado al conectarse dos de las regiones más productivas de Michoacán, principalmente de aguacate y de berries.

Además de que la infraestructura mejorará la seguridad y logística para el traslado de mercancía a otros estados como Jalisco y de la región Bajío, así como potenciar el desarrollo productivo del puerto de Lázaro Cárdenas.

El gobernador reconoció el respaldo de la presidenta Sheinbaum Pardo y aseguró que con esta obra de gran relevancia avanza el fortalecimiento al sector agropecuario y productivo de Michoacán.

