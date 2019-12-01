Autopista de la agroexportación arranca en primer semestre del año: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 13:49:47
Morelia, Michoacán, 25 de enero de 2026.- La construcción de la autopista de la agroexportación Uruapan-Zamora arrancará en el primer semestre del año, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla luego de reunirse con el subsecretario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en México, Juan Carlos Fuentes Orrala.

El mandatario comentó que la obra de 9 mil millones de pesos incluida en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estará a cargo de una empresa concesionaria federal.

Recordó que con la nueva autopista de la agroexportación, de 76 kilómetros de vía, se ampliará el desarrollo interno del estado al conectarse dos de las regiones más productivas de Michoacán, principalmente de aguacate y de berries.

Además de que la infraestructura mejorará la seguridad y logística para el traslado de mercancía a otros estados como Jalisco y de la región Bajío, así como potenciar el desarrollo productivo del puerto de Lázaro Cárdenas.

El gobernador reconoció el respaldo de la presidenta Sheinbaum Pardo y aseguró que con esta obra de gran relevancia avanza el fortalecimiento al sector agropecuario y productivo de Michoacán.

