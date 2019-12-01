Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- La violencia contra las mujeres también se manifiesta cuando se controla su dinero, se limita su acceso al trabajo o se les impide decidir sobre sus ingresos. En el marco del 25N, Gaby Molina destacó que la autonomía económica es indispensable para romper ciclos de dependencia y garantizar que las mujeres puedan construir libremente su proyecto de vida.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI, el 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida; además, el 27.4 por ciento ha enfrentado violencia económica, patrimonial o discriminación laboral, lo que muestra que aún hay retos que atender, como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta de PAR:ES señaló que el acceso a empleos dignos, salarios justos y herramientas para emprender son condiciones fundamentales para combatir esta violencia. También subrayó que la desigualdad se refleja en el trabajo no remunerado: según el INEGI, en 2024 las mujeres dedicaron en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario, frente a 18.2 horas de los hombres.

Asimismo, recordó que cuando fue diputada impulsó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Michoacán, convencida de que los derechos deben traducirse en protección y cambios reales. En este 25N, llamó a visibilizar también la violencia económica y avanzar hacia una sociedad donde todas las mujeres puedan decidir sobre sus ingresos, su trabajo y su futuro.