Autogobiernos son una vía para el acceso a la justicia de comunidades indígenas: Fabiola Alanís desde Charapan 

Autogobiernos son una vía para el acceso a la justicia de comunidades indígenas: Fabiola Alanís desde Charapan 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 18:58:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Charapan, Michoacán., 21 de agosto de 2025.- Ha quedado demostrado que el modelo de  autogobierno es la vía para que las comunidades indígenas accedan a la justicia, afirmó la diputada Fabiola Alanís Sámano durante su gira de trabajo por los municipios de Nahuatzen y Charapan. 

En Charapan, la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado se encontró con el Consejo Comunal de Ocumicho, con Rutilio Zacarías Nicolás y Odilón Rafael Zacarías, así como con el titular de cultura y deporte y del DIF, quienes le manifestaron la importancia del modelo de autogobierno que adoptaron desde hace ya cuatro años, gracias a eso los  recursos públicos que llegan a la comunidad se destinan a cubrir las necesidades reales de la gente. 

Reconocieron que aunque falta mucho por hacer, ven mejorías en la reparación de calles, en atención a jóvenes y cuentan con mayor organización en materia de seguridad a través de la guardia comunitaria kuarichas. 

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena recordó que garantizar el reconocimiento pleno de derechos de las comunidades indígenas en Michoacán desde la legislación local no fue fácil, sin embargo, se logró luego de la aprobación de las reformas federales propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y concretadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En Michoacán fue fundamental el compromiso del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con la agenda de los pueblos y comunidades indígenas. 

De manera personal, les entregó la invitación para su Primer Informe Legislativo que tendrá lugar el 6 de septiembre próximo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer es detenida en Puebla tras ser vista en la calle arrastrando y golpeando a su hijo menor de 3 años; al parecer estaba bajo los efectos de sustancias ilícitas 
Por la presunta comisión de un homicidio, detienen a un sujeto en Paracho, Michoacán
En Álvaro Obregón, Michoacán aseguran más de 900 dosis de estupefacientes
Condenan a más de 100 años de prisión a hombre que asesinó a dos agentes de la FGR en Puerto Vallarta, Jalisco 
Más información de la categoria
Anuncia Gobierno de México inversión de CFE de más de 8 mil mdd para fortalecer la Red Nacional de Transmisión
Dos ataques simultáneos reportados en Cali, Colombia dejan al menos 13 muertos y decenas de heridos; el presidente los cataloga como ataques terroristas 
Operativo federal acaba con red de tráfico de armas en Edomex, Jalisco y Nayarit: Hay 14 detenidos
Policía de Tingambato dirigía banda de secuestradores ligada a grupo armado de Michoacán: Mataron a víctima pese a pago de 2 millones y siguieron extorsionando a la familia 
Comentarios