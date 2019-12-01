"Aún, no todo está dicho, persisten retos importantes de la participación de la mujer en México": Grisel Muñiz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 16:30:09
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 17 de octubre de 2025.- Aún, no todo está dicho, persisten retos importantes de la participación de la mujer en México, reconoció Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

Al presidir el 72 Aniversario del voto de las mujeres en México, Muñiz Rodríguez, reconoció que hoy, es un día histórico en Querétaro en donde se tendrá la oportunidad de visualizar prácticamente a todos y todas las que conformamos el sistema nacional de elecciones. 

“Tenemos hoy la oportunidad de hacer un análisis de la Constitución Política con una mirada violeta como parte del 72 aniversario del voto de la mujer y pues que se incorpora a la constitución, entonces, esto es un verdadero avance, estamos hablando de hace 72 años y pues este lugar (El Teatro de la República) que es emblemático y que es la mejor sede para hacerlo”.

Reconoció que aún hay grandes retos como el garantizar que las mujeres vivan libres de violencia; cerrar las brechas en el acceso a recursos y oportunidades; consolidar la igualdad sustantiva en todos los espacios de decisión; y fortalecer la corresponsabilidad entre instituciones y sociedad para erradicar las desigualdades estructurales que aún limitan libertades.

“Honrar este aniversario, es reconocer a quienes abrieron las puertas con inteligencia, coraje y convicción, pero también, es asumir un compromiso institucional irrenunciable: garantizar que cada derecho se ejerza y que ninguna voz vuelva a ser excluida de la historia democrática, que seguimos escribiendo aquí mismo, en donde todo comenzó”.

“Porque la igualdad de género es el punto de partida para construir una democracia más justa, incluyente, digna y profundamente humana”.

