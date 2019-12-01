Aumentará a 11 pesos la tarifa del transporte público en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 12:22:08
Guadalajara, Jalisco, a 5 de marzo de 2026.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que el aumento para el transporte público será a 11 pesos.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal publicó un video en el que dijo que nadie pagará 14 pesos, como lo habían dicho hace algunos días.

Asimismo, detalló que la entrada en vigor de este ajuste que pasará de 9.50 a 11 pesos, será a partir del 1 de abril del presente año, sin condiciones y serán válidas todas las tarjetas, así como el pago en efectivo.

Para los estudiantes tendrá un costo de 5 pesos y se mantendrán los apoyos con transporte gratuito para personas de la tercera edad, para personas que viven con alguna discapacidad y sus cuidadores, para mujeres jefas de familia, para familiares de personas desaparecidas y para estudiantes acreedores. 

“Sé que nuestra intención de consolidar la tarjeta Única como instrumento no solamente para ejercer el subsidio al transporte sino como el medio por el cual pretendemos concentrar todo los programas sociales del gobierno, fue interpretada como un condicionamiento para acceder al subsidio y pagar 11 pesos por pasaje en lugar de los 14 pesos definidos por la comisión tarifaria. Sé también que el hecho de que la tarjeta única sea una tarjeta de débito y que para obtenerla deban entregarse algunos datos personales, despertó suspicacias respecto a su uso”, expresó Lemus.

El gobernador también anunció que viene una etapa importante para la movilidad de la ciudad y en Jalisco.

“Nuestro sistema de transporte público será más accesible, eficiente y moderno”, aseguró.

 

