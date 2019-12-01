Aumenta 17% el número de testamentos en Querétaro durante septiembre

Querétaro, Querétaro, 7 de octubre de 2026.- Durante el mes de septiembre que se registró el Programa Mes del Testamento se contabilizaron 5 mil 669 avisos de testamento, lo que representa un incremento del 17 por ciento en comparación con el mismo mes del 2025, donde se registraron cuatro mil 824 testamentos, reconoció Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro.

Detalló que como cada año se contó con el apoyo de Notarios de todo el estado, quienes únicamente hicieron los cobros de inscripción por el trámite del testamento, el cual tuvo un costo de dos mil 500 pesos.

“Fue una campaña del mes del testamento exitosa, fue gracias al apoyo del Consejo de Notarios y, por supuesto, de todos los Notarios que participaron en esta acción conjunta con el Gobierno; en esta ocasión creo que superamos la cifra del año pasado con un incremento de más del 17 por ciento en comparación con el año 2025, en este 2026 tuvimos cinco mil 669 avisos de testamento”.

Reconoció y agradeció la participación de Notarios, pero sobre todo, la disposición de la ciudadanía para establecer certeza jurídica sobre sus bienes, con lo cual se espera que se eviten conflictos familiares en un futuro.

“En esta campaña lo que se buscó fue brindar certeza jurídica, lo que se traduce en que las personas puedan poner orden y proteger su patrimonio familiar, estuvimos informando por distintos medios, en distintos eventos y se fomentó que las personas con este testamento decidan sobre sus bienes de forma responsable y con ello evitar conflictos a futuro”.

Recordó que el testamento es un documento legal, el cual puede ser modificado cuantas veces sean necesarias, para que el titular pueda establecer una disposición de sus bienes, siendo el último el que contará con valor legítimo.