Atiende Ooapas fuga de agua potable y concluye trabajos en Nueva Chapultepec

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 13:34:09

Morelia, Michoacán; 13 de octubre de 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) de Morelia atendió una fuga de agua potable en la calle Aristeo Mercado, en la colonia Nueva Chapultepec, y dio continuidad a los trabajos necesarios para restablecer las condiciones de la vialidad.

En una primera etapa, el área de distribución intervino para reparar la fuga de agua potable. Posteriormente, el personal del organismo realizó las labores de relleno y compactación del área intervenida, así como el retiro de escombro, con lo que quedaron concluidos los trabajos derivados de esta atención.

El director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó la importancia de atender las denuncias ciudadanas y dar seguimiento puntual a cada intervención, desde la reparación de la infraestructura hidráulica hasta la conclusión de los trabajos complementarios.

Señaló que el compromiso del organismo es brindar atención oportuna a los reportes de la ciudadanía y mantener la continuidad de las labores hasta completar las acciones necesarias, procurando el bienestar de las y los morelianos.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso de trabajar por servicios públicos eficientes y una mejor atención a las necesidades de la población.