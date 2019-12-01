Atiende la Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Querétaro una posible afectación a un árbol en la colonia La Teresas

Querétaro, Querétaro, a 16 de enero de 2026.- Ante una posible afectación a un árbol de gran tamaño que se ubica en un predio de propiedad privada en la calle Lago en la colonia Las Teresas, delegación Felipe Carrillo Puerto, el municipio de Querétaro acudió a atender la denuncia, señaló Guadalupe Espinosa de los Reyes, titular de la Secretaría del Medio Ambiente.

Explicó que la denuncia se recibió el 15 de enero de 2026, por lo que personal de la Secretaría realizó una visita de verificación en el sitio y se identificó que el predio se encuentra dentro de una zona urbana y cuenta con uso de suelo habitacional mixto, conforme a la normatividad municipal vigente.

“Se verificó que en el terreno se localiza un laurel de la India con una altura aproximada de 30 metros y no se detectaron daños visibles al árbol ni cortes en sus raíces, sin embargo, se observó material de obra acumulado en el área que rodea su base, así como trabajos de excavación y limpieza en el resto del predio, además de maquinaria detenida en el lugar”.

Detalló que al no contar con el permiso correspondiente para la limpieza del terreno, se iniciará un procedimiento administrativo para determinar la sanción que establece la normativa ambiental.

“Dentro de este proceso se solicitarán medidas correctivas para proteger el árbol, entre ellas conservar la tierra que rodea su base para evitar deslaves, procurar su estabilidad y retirar el material de construcción que pueda afectar su desarrollo, con el objetivo de preservar este ejemplar y cuidar el entorno urbano”.