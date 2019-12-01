Atiende Gobierno de Morelia de manera inmediata incendio al poniente de la ciudad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 14:02:15
Morelia, Michoacán, a 27 de diciembre de 2025.- La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia atendió de forma inmediata un incendio registrado este día en las proximidades de la colonia La Quemada, ubicada al norponiente de la ciudad, al interior de un negocio dedicado al resguardo de tarimas.

Tras recibirse el reporte de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos de Morelia, en coordinación con la Policía Morelia y personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, acudieron al sitio para contener y sofocar el fuego, priorizando en todo momento la seguridad de la población y de las inmediaciones,  con el apoyo de pipas de agua, así como maquinaria tipo retroexcavadora, lo que permitió realizar maniobras adecuadas y reducir riesgos durante las labores.

Durante la atención a la contingencia, se sumó al operativo un equipo de Bomberos del Estado, reforzando las acciones de combate al incendio. 

Cabe señalar que personal municipal permanece en el lugar para supervisar el área y garantizar las condiciones de seguridad para la ciudadanía.

Noventa Grados
