Atiende Gobierno de Michoacán incendio forestal en Salvador Escalante 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 19:45:41

Salvador Escalante, Michoacán, 16 de abril de 2026.- El Gobierno de Michoacán atiende el incendio forestal registrado en la localidad de Jujucato, en el municipio de Salvador Escalante, mediante el despliegue de apoyo aéreo con un helicóptero equipado con helibalde, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública.

En tierra, participan tres brigadas de la Comisión Forestal del Estado (Cofom), personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), así como brigadas de los ayuntamientos de Salvador Escalante y Pátzcuaro, con el respaldo de 30 voluntarios.

De acuerdo con el reporte preliminar, las fuertes rachas de viento incrementan el riesgo, debido a posibles cambios en la dirección del fuego. Por ello, las brigadas se han desplazado a la parte alta del cerro para atacar la cabeza del incendio.

Se recomienda a la población no acercarse a la zona y utilizar cubrebocas ante la presencia de humo. Asimismo, se reitera reportar cualquier incendio forestal a los números de emergencia 911 o 089.