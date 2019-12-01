Atiende Adolfo Torres a colonos de Ciudad Jardín y La Esperanza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 16:22:23

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.– Con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con habitantes de las colonias Ciudad Jardín y La Esperanza.

Durante el encuentro, explicó que, debido al crecimiento de estos asentamientos —muchos de ellos originados de manera irregular—, existen retos importantes en la prestación del servicio; sin embargo, destacó que hay acciones que pueden implementarse de manera inmediata, mientras que otras requieren planeación técnica.

En este sentido, Adolfo Torres destacó que el trabajo coordinado entre el Ooapas, el Gobierno de Morelia y la ciudadanía es fundamental para mejorar el servicio, ya que en algunos casos se han realizado conexiones sin notificación, lo que impacta la red hidráulica y sanitaria.

Asimismo, informó que se realizan pruebas para llevar agua desde La Mintzita, proyecto que se encuentra en análisis y que podría beneficiar a la zona en el corto plazo.

En la reunión también se abordó la problemática del clandestinaje, donde previamente se cancelaron 370 tomas irregulares; no obstante, algunas han sido reconectadas sin autorización, por lo que se reforzarán las acciones de supervisión.

Entre los principales acuerdos establecidos destacan:

• Programación de suministro de agua mediante pipas en zonas críticas

• Identificación de puntos rojos para atención prioritaria

• Ajustes en recibos para usuarios afectados por desabasto, previa validación del área de distribución

• Atención tanto a problemáticas generales como casos particulares

Finalmente, se acordó realizar una nueva reunión de seguimiento, con el fin de evaluar avances y dar continuidad a los compromisos establecidos.

Torres Ramírez, agradeció al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo, por ser un vinculo importante siempre con las y los morelianos.