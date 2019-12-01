Atestigua Mauricio Kuri toma de protesta del Rector de la Anáhuac

Atestigua Mauricio Kuri toma de protesta del Rector de la Anáhuac
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 13:44:18
Querétaro, Querétaro, 19 de agosto del 2025.- Querétaro va bien y va en el camino correcto, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al participar como testigo de honor en la toma de protesta de Luis Eduardo Alverde Montemayor, como rector de la Universidad Anáhuac, para el periodo 2025 al 2028.

Acto en el cual distinguió a la institución como una comunidad educativa que forma talento queretano, a quienes convocó a ser participativos en los temas de su entorno en estos tiempos tan complicados que está viviendo el país.

Durante la ceremonia de inicio del nuevo periodo rectoral, Kuri González, reiteró que desde su gobierno continuarán apostándole en todo lo posible a la educación y a la certidumbre jurídica; acompañándolos, dijo, con las mejores condiciones de certeza para que, la educación de excelencia que ofrecen a nueve mil 21 alumnos de licenciatura y posgrado, ayude a Querétaro para que siga consolidándose como una tierra de oportunidades.

Espacio donde también deseó éxito al Rector en esta etapa que inició su historia desde 2006.

 

Noventa Grados
