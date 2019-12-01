¡Atención universitarios! Inicia entrega de tarjetas Gertrudis Bocanegra en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 18:45:45
Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- Inició la entrega de las tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra para las y los más de 44 mil estudiantes universitarios que serán beneficiados con este programa de apoyo al transporte, otorgado exclusivamente en Michoacán, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem). 

De manera simultánea y en coordinación con personal de la Coordinación de Becas Benito Juárez, este martes arrancó la distribución de tarjetas en la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (ITESZ) y la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (Ucemich). 

Las y los estudiantes beneficiados recibirán un apoyo económico de 1 mil 900 pesos bimestrales, con una inversión estatal proyectada para 2026 superior a los 418 millones de pesos, lo que reafirma el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con la permanencia y el fortalecimiento de la educación superior.

La directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que este programa representa un respaldo directo a la economía de las y los jóvenes universitarios. “La Beca Gertrudis Bocanegra es una muestra clara de que creemos en el talento de nuestras juventudes y en su derecho a continuar sus estudios; ningún estudiante debe abandonar la universidad por falta de recursos”, afirmó.

Durante esta semana continuarán las entregas en las escuelas normales de Morelia; los institutos tecnológicos de Jiquilpan, Morelia, La Piedad y Puruándiro; así como en sedes y subsedes de la UPN Morelia y Zamora, el Imced y la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán, en Maravatío. Las fechas, horarios y planteles serán informados por cada institución, las cuales estarán convocando a las y los jóvenes que concluyeron satisfactoriamente su registro, a fin de que cuenten con su tarjeta y puedan recibir oportunamente su apoyo para transporte.

Noventa Grados
