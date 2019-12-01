ATEM anuncia marcha por el Día del Trabajo en Morelia

ATEM anuncia marcha por el Día del Trabajo en Morelia
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 21:24:17
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Morelia, Michoacán, a 15 de abril del 2026.- La Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM) anunció la marcha con motivo del día del trabajo, para la que se espera la participación de 30 organizaciones sindicales, como parte de las acciones para mantener la defensa de los derechos laborales en la entidad, a realizarse el próximo 01 de mayo a las 8:00 horas desde la Plaza Morelos con rumbo al primer cuadro de la ciudad.

Así lo anunció en conferencia de prensa, el presidente de la ATEM, Javier Maldonado Torres; destacó que esta movilización refleja la unidad y el crecimiento de la agrupación, la cual, subrayó, pone por delante el diálogo con las autoridades por encima de acciones que puedan afectar a terceros.

Durante el encuentro, representantes de distintos sectores, principalmente del ámbito educativo, expusieron pendientes relacionados con pagos de prestaciones, por lo que a través de la ATEM buscan respuesta de las autoridades; en este sentido, informaron que existen avances importantes en las gestiones con el gobierno estatal.

Maldonado Torres agregó que en el sector salud continúan las reservas hacia el modelo IMSS-Bienestar, debido a problemáticas como la falta de recursos y el estancamiento en la asignación de plazas, aunque señaló que se mantiene el diálogo para lograr la homologación de prestaciones.

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