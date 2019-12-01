Asumiremos con responsabilidad y altura política el debate sobre iniciativa encaminada a mejorar finanzas de Michoacán: Giulianna Bugarini 

Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre del 2025.- La diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, recibió por parte del Ejecutivo Estatal, una propuesta de iniciativa que va encaminada a mejorar las finanzas públicas de Michoacán.

La presidenta del Poder Legislativo, dijo que “como Congreso del Estado, y desde esta presidencia de la Mesa Directiva, asumimos la responsabilidad histórica de debatir esta iniciativa con altura política, con profundidad jurídica y con conciencia social. Porque legislar en materia de deuda no es legislar sobre números: es legislar sobre derechos, sobre dignidad y sobre el porvenir del pueblo michoacano”.

La diputada local, señaló que la propuesta que se recibió por parte del Ejecutivo Estatal, no solo ordena las finanzas públicas; si no que ordena la relación entre poder y pueblo, pues dijo que, además busca detener el uso desmedido del dinero del pueblo en beneficio de unos pocos, a costa del futuro de todas y todos en forma de deuda.

La diputada Bugarini Torres, afirmó que esta iniciativa tendrá el proceso legislativo correspondiente, por lo que será analizada y discutida entre las y los legisladores con un alto sentido de responsabilidad y desde luego, con altura política.

En su intervención, el gobernador constitucional de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que “durante décadas el endeudamiento público fue utilizado como una forma de gobernar, por ello hoy presentamos esta propuesta, para que esto no sea más una realidad en Michoacán”.

El mandatario estatal, agregó que esta iniciativa tiene un objetivo muy claro, el de no generar más deuda pública de largo plazo en Michoacán, que las finanzas sean sanas, que haya soberanía del pueblo sobre su presupuesto, que haya justicia social y que no haya que pagar miles de millones de pesos en intereses, que se pueden destinar a obras y derechos en favor de las y los michoacanos.