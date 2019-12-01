Asume Noemí Sabino la titularidad de la Secretaría Ejecutiva de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 18:29:11

Querétaro, Qro., 29 de junio de 2026.- Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la designación de Noemí Sabino Cabello como titular de la Secretaría Ejecutiva del organismo, informó Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta de ese órgano electoral.

Asimismo destacó que se trata de un acontecimiento histórico, al ser la primera vez que una mujer llega a este cargo operativo clave bajo el esquema de propuesta directa de la presidencia, además detalló que el nombramiento se apegó estrictamente a la Ley Electoral y al Reglamento de Elecciones, los cuales facultan a la presidencia para proponer perfiles técnicos y al Consejo General para votarlos.

"Celebro que este acuerdo haya salido por unanimidad. Muestra justamente el diálogo al interior y el que se haya llevado a cabo de manera rigurosa y muy estricta el procedimiento".

Es por eso que recordó que antes de llegar a la toma de protesta, la propuesta pasó por una exhaustiva valoración curricular y una etapa de entrevistas.

Por otro lado, subrayó que el análisis de cumplimiento de requisitos legales fue sumamente escrupuloso, recurriendo a diversas instituciones para blindar la designación.

Entre los filtros aplicados, dijo, se verificó con las autoridades competentes que la aspirante no estuviera registrada como deudora alimentaria morosa, cumpliendo firmemente con las disposiciones constitucionales vigentes para el acceso a cargos públicos.

“Noemí Sabino Cabello posee una carrera de 14 años dentro del órgano electoral queretano, donde ingresó en 2012. A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como secretaria técnica en consejos distritales y municipales, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos y, de manera más reciente, como encargada de despacho de la propia Secretaría Ejecutiva”.

Reconoció su experiencia de cara a los próximos retos institucionales del siguiente año: "Cuenta con las credenciales, los conocimientos, la experiencia, la trayectoria y, por supuesto, la solidez que implica el puesto".

Finalmente detalló que la Secretaría Ejecutiva es el área medular encargada de dirigir toda la operatividad de las direcciones técnicas del instituto, mantener la comunicación con el Consejo General y coordinar, en conjunto con la presidencia, el desarrollo de las sesiones públicas.