Asume Nadya Abarca secretaría de Vinculación del PRI Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- La licenciada en Derecho, Nadya Abarca Espino, fue designada por el líder del PRI en Michoacán Guillermo Valencia Reyes, como la nueva secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Directivo Estatal (CDE).

Con juventud, experiencia probada en territorio, lealtad y nuevos cuadros con profunda vocación priista, Nadya Abarca asumió la encomienda y se comprometió a coadyuvar en las tareas acercar el partido a la gente, pero sobretodo a dar seguimiento a sus quejas y propuestas.

La nueva integrante del CDE del tricolor en la entidad, ademas de joven, cuenta con mas de una década de militancia a prueba y formó parte de las filas de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

Nadya Abarca reconoció el incansable trabajo de reconstrucción del PRI que realiza en Michoacán presidente Memo Valencia y confío que el priismo volverá a ganar la confianza ciudadana de cara a los comicios del 2027 en los que se renovarán la gubernatura del estado, la cámara de diputados y las 112 alcaldias, el concejo mayor de Cherán y las diputaciones federales.