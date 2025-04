Aspirantes a observadores electorales han presentado credenciales falsas: INE Michoacán

Morelia, Michoacán, a 22 de abril del 2025.- Entre las causas por las que el Instituto Nacional Electoral, rechaza solicitudes para observadores electorales del Proceso Judicial, se encuentra que presentan credenciales de elector falsas armadas a través de inteligencia artificial.

Al respecto, el Vocal Ejecutivo del INE Michoacán, David Delgado Arroyo, indicó que los consejeros revisan cuidadosamente el requerimiento y no son aceptados fast track.

"Me están reportando compañeras y compañeros que han encontrado fotografías tomadas de Facebook en copias digitales de credenciales para votar, me han reportado inclusive que han sido construidas identificaciones mediante sistemas de inteligencia artificial, me han reportado que se utilizan correos electrónicos que no son usuales y que solamente sirven para un tránsito y se desaparece el correo electrónico, entonces también hemos detectado que a mí me llegan las notificaciones que de repente a la 1 de la mañana empiezan a llegar las notificaciones de culminación del curso y son como 10 o 15 que llegan consecutivamente, hay una serie de situaciones que estamos revisando con mucha cautela, con mucha prudencia", comentó Delgado Arroyo.

Agregó que es atípico para el INE que se rechacen tantas solicitudes de observadores electorales, detalló que al día de hoy son mas de mil 500 solicitudes no aceptadas, debido a militancia a algún partido político.

El Vocal Ejecutivo del INE Michoacán, informó que en cuanto a los funcionarios de casillas se tiene una amplia aceptación con un reporte de capacitación del 70 por ciento.