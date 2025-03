Aspirante del PT a alcaldía de La Antigua, Veracruz, renuncia tras recibir amenazas

La Antigua, Veracruz, a 24 de marzo 2025.- La aspirante a la alcaldía de La Antigua, Veracruz, por el Partido del Trabajo (PT), Anell Acevedo Castellanos, anunció su renuncia a sus aspiraciones políticas luego de recibir mensajes amenazantes.

"Por cuidar mi integridad decido hacer caso a esas sugerencias. En este momento me bajo de la contienda; no participaré por ningún partido político. No me interesa", declaró.

La petista comentó entre lágrimas en un video que publicado en sus redes sociales que, tomó la decisión de abandonar la contienda por la preocupación que tiene por la seguridad de su familia.

"Eso no es política. La política de ninguna manera debe de ser bajo amenazas de ningún tipo hacia ningún aspirante o ningún candidato. Es muy duro, ustedes saben que tengo familia, tengo a mis hijos", expresó Acevedo Castellanos.

Cabe recordar que el pasado 19 de marzo, la política veracruzana recibió la invitación de la dirigencia estatal del PT para registrarse en el proceso interno de cara a las elecciones municipales del próximo 1 de junio.

Anell Acevedo cerró su mensaje con un agradecimiento a sus seguidores.