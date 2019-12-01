Asisten más de 72 mil personas a visitar los panteones en Colón, Querétaro

Colón, Querétaro, a 3 de noviembre de 2025.- Durante el pasado fin de semana, el municipio de Colón contabilizó una asistencia a los panteones del municipio de 72 mil 445 personas y una presencia de 16 mil 42 vehículos confirmó Luis Fernando Ibarra Casas, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Detalló que derivado de los operativos que se implementaron de manera coordinada con el personal de Protección Civil, las festividades de Día de Muertos 2025 se desarrollaron con saldo blanco.

"Nos enorgullece haber podido ofrecer un espacio seguro y festivo para que las familias y amigos se reunieran para honrar a sus seres queridos. Agradecemos a todos los que participaron en la realización de estas festividades, incluyendo a los elementos de seguridad, protección civil y a la ciudadanía en general. Su apoyo y colaboración son fundamentales para el éxito de nuestras actividades."

Explicó que durante los días 30 de octubre al 2 de noviembre, se registró una gran afluencia de personas que visitaron los panteones y participaron en los eventos organizados para conmemorar esta importante fecha.

De igual forma, dijo, más de 13 mil 750 personas participaron en los diversos eventos que organizó el municipio en diferentes puntos de la ciudad por lo que en total hubo una asistencia general de 86 mil 195 personas.

“La seguridad y el orden fueron garantizados durante todo el periodo, lo que permitió a los asistentes disfrutar de las festividades con tranquilidad y confianza por lo que agradeció a la ciudadanía por su participación y colaboración en la realización de estas festividades.

Además, reconoció el esfuerzo y dedicación de los elementos de seguridad y protección civil que trabajaron arduamente para garantizar la seguridad y el orden durante estos días. Su compromiso y profesionalismo fueron fundamentales para el éxito de estas festividades.