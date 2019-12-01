Asiste Mauricio Kuri a primer informe de Claudia Sheinbaum 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 15:40:14
Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, acudió en calidad de invitado de honor al evento donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su primer informe de actividades al frente de la administración federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó resultados en materia de seguridad, economía, salud, así como los proyectos emprendidos desde el Gobierno de México.

Durante este evento, realizado en Palacio Nacional, Ciudad de México, el mandatario estatal escuchó los avances reportados en distintas obras y acciones, como la construcción del Tren México Querétaro, el tren Querétaro Irapuato, entre otros.

