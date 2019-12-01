Asiste Gobernador a toma de protesta del nuevo Comandante de la Guardia Nacional en Querétaro

Asiste Gobernador a toma de protesta del nuevo Comandante de la Guardia Nacional en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 12:45:27
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 15 de septiembre de 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, acudió por invitación de autoridades militares a la ceremonia de toma de posesión al cargo y protesta de Bandera del General de Brigada de la Guardia Nacional de Estado Mayor, Alfredo Salgado Vargas, como coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Querétaro.

En el acto el mandatario celebró la coordinación que se trabaja entre los Generales a cargo de las regiones de San Luis Potosí, Querétaro y la Ciudad de México para brindar mayor seguridad en la carretera 57 y el esfuerzo que se realiza para bajar el robo en esta vialidad.

Posterior a rendir los honores correspondientes al lábaro patrio en la explanada de la 162 Compañía de la Guardia Nacional, Kuri González atestiguó la designación al cargo para comandar la zona que encabezó el General de Brigada Guardia Nacional de Estado Mayor José Martín Luna de La Luz, coordinador Territorial de la Guardia Nacional Región Centro; quien exhortó al nuevo mando a desempeñar el cargo de manera leal y patriótica, así como honrar y defender con lealtad y constancia la bandera que simboliza independencia, honor, instituciones y la integridad del territorio nacional.

