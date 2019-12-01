Asiste Felifer Macías al tradicional Gallo, Noche de Estrellas en Querétaro

Santiago de Querétaro, a 7 de diciembre de 2025.- Con el propósito de preservar las celebraciones que fortalecen la identidad y la unión de las familias queretanas, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, asistió al tradicional Gallo, Noche de Estrellas, en honor a la Inmaculada Concepción, realizado en la colonia Hércules, en la delegación Villa Cayetano Rubio.

Durante la bendición de El Gallo, el Presbítero José Luis Salinas Ledezma, Párroco de la Parroquia de la Purísima Concepción Hércules, agradeció a Felifer Macías y a la administración municipal el apoyo y las facilidades para la realización de una de las celebraciones más tradicionales de la capital, con una historia de más de 150 años.

El recorrido del Gallo inició por la calle Texas, con el Presidente Municipal Felipe Fernando Macías Olvera al frente, y avanzó hacia la Avenida Emeterio González en dirección a Calesa. El trayecto incluyó la llegada a los barrios de Texas, Hollywood, el Limonar, el Bosque, Calesa, La Peñita, Guanajuatito y La Avenida, hasta concluir en el atrio de la Iglesia, donde las familias cerraron esta festividad emblemática de la delegación Villa Cayetano Rubio.