Asiste Alfonso Martínez a nombramiento de nuevo Comandante de XXI Zona Militar

Morelia, Michoacán; 07 de febrero de 2025. - El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, asistió a la toma de protesta, posesión del mando y protesta de bandera del nuevo Comandante de la XXI Zona Militar, Ciudadano General de Brigada de Estado Mayor, Héctor Francisco Morán González, a quien reconoció por su currículum.

“A mí me da mucho gusto que llegue el General, tiene fama de ser una persona de trabajo, para venir a la toma de protesta me documenté un poco de su historial y además pudimos escuchar su currrículum, se me hace una excelente persona, muy profesional y creo que es una buena noticia para Michoacán su llegada”, manifestó el Edil.

Durante la ceremonia llevada a cabo en el Cuartel “José María Morelos y Pavón”, el Ciudadano General de Brigada de Estado Mayor, Vicente Pérez López, Comandante de la 12 Región Militar, tomó las protestas a Morán González como nuevo comandante de la XXI Zona Militar.

En el acto también estuvieron presentes autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como presidentes municipales, a quienes Martínez Alcázar saludó en el ánimo de seguir manteniendo la coordinación en materia de seguridad para las y los morelianos.