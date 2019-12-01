Asiste Agustín Dorantes a la entrega del Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia que donó Coca-Cola FEMSA al Colegio de Bachilleres en El Marqués, Querétaro

El Marqués, Querétaro, a 23 de marzo de 2026.- Como un resultado más de sus gestiones, en este caso en favor de la educación de las y los jóvenes, el senador Agustín Dorantes Lámbarri atestiguó la entrega del Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia, Escuelas con Agua, que aportó Coca Cola FEMSA en apoyo al Colegio de Bachilleres, plantel 16, de la comunidad de El Colorado en el municipio de El Marqués.

Explicó que, en una de sus visitas a este COBAQ, una alumna pidió la voz para solicitar la atención a los problemas de abasto de agua ocasionados por las obras federales en la autopista 57, y que gracias a la gestión y posterior respaldo del Colegio de Bachilleres del Estado, la Comisión Estatal de Aguas, el programa Isla Urbana "Lluvia para Todos" y al compromiso de Coca Cola FEMSA, hoy no se entregó sólo un sistema de Cosecha de Agua, sino que serán 10 en apoyo a varios planteles del COBAQ.

"Paloma alza la voz y justo nos pide que toquemos la puerta de las autoridades, en este caso de la CEA, con el objetivo de resolver el problema del agua. Y la CEA, buscando cómo se podía resolver, toca la puerta de FEMSA, que es Coca Cola, y traen esta Cosecha de Agua que nos va a ayudar a tener un sistema alternativo de agua para que no les falte agua en los baños, sobre todo en temporada de lluvia, van a tener un montón de agua que van a poder utilizar para todas las necesidades. Entonces, yo aquí quiero, ¿se fijan? Lo más importante es participación ciudadana y un Senador que fue su voz y que les ayudó a hacer esta voz con las autoridades".

Germán Rodrigo Martínez Ramos, gerente de Asuntos Corporativos de Coca Cola FEMSA, explicó que al conocer de estas gestiones fue que aportaron 10 Sistemas de Cosecha de Agua para planteles que más lo necesitaban. Y por su parte, el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy, informó que dichos sistemas se suman a otros 110 que ya instaló el Gobierno del Estado.

"Pero realmente que el Senador no sólo está en la Cámara de Senadores en México, sino también está en territorio apoyando a las escuelas como el COBAQ. Muchísimas gracias, Senador Agustín Dorantes Lámbarri, que además es miembro de la Comisión Hídrica en el Senado. Entonces, sabe mucho de agua y tiene mucho que ver con el agua".