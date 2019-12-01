Asiste Adriana Campos al Encuentro Regional de Ciencia y Robótica en Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 20:32:29

Pátzcuaro, Michoacán, a 17 de abril del 2026.– En un espacio dedicado al impulso del conocimiento y la innovación, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local y presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Adriana Campos Huirache, asistió al 2.º Encuentro Regional de Ciencia y Robótica “Innovación para el Futuro”.

El evento fue organizado por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán, donde se reunieron estudiantes, docentes y especialistas con el objetivo de acercar la ciencia y la tecnología a las nuevas generaciones.

Durante la jornada se desarrollaron actividades interactivas como visores de realidad virtual y la “Burbuciencia”, generando experiencias dinámicas para el aprendizaje. Asimismo, la titular del instituto, Alejandra Ochoa Zarzosa, impartió la conferencia “La ciencia te construye, te rescata o te transforma”, resaltando la relevancia de la ciencia en la vida cotidiana.

En este contexto, Adriana Campos Huirache reconoció la importancia de estos espacios para fortalecer la educación y despertar el interés por la ciencia y la tecnología en niñas, niños y jóvenes.

“Eventos como este nos recuerdan la importancia de acercar la ciencia y la tecnología a todas y todos, para construir un mejor futuro desde hoy”, expresó.

La legisladora reiteró su disposición de seguir acompañando e impulsando iniciativas que contribuyan a ampliar las oportunidades de desarrollo educativo en Michoacán.

Asimismo dijo que la participación en este tipo de encuentros refuerza la suma de esfuerzos entre instituciones y representantes públicos para fortalecer la formación de las nuevas generaciones.