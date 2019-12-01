Asignan 448 viviendas del bienestar a personas no derechohabientes en Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán, 29 de octubre de 2026.- En el marco de la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se llevó a cabo hoy el sorteo para la asignación de 448 viviendas en el municipio de Pátzcuaro. Este esquema está dirigido a personas no derechohabientes a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, detalló el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM).

El conjunto habitacional definido para el municipio contempla un total de 576 viviendas, de las cuales 448 corresponden a esta jornada de asignación. Se prevé que las primeras sean entregadas a finales de este año, con el propósito de ampliar las opciones de acceso a una vivienda adecuada en la entidad.

Para participar en esta etapa se registraron mil 307 personas, de las cuales el 77 por ciento son mujeres y el 23 por ciento hombres. El procedimiento se realizó con la presencia de un notario público, a fin de brindar certeza y transparencia al sorteo. Además, se informó que las personas seleccionadas que no estuvieron presentes durante el sorteo conservarán su lugar, por lo que su ausencia no afectará la asignación correspondiente.

Con la participación de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, y del director general de la Conavi, Rodrigo Chávez, se impulsaron estas acciones en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna a la población sin derechohabiencia.