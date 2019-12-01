Así como la seguridad, la salud de los mexicanos le quedó grande a Morena: PRI 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 10:55:37

Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- Así como la seguridad, la salud también le quedó grande a Morena, porque en siete años de mal gobierno federal ha destruido el sistema de vacunación que el PRI construyó para mantener erradicadas enfermedades que hoy azotan nuevamente a las y los mexicanos, aseguró Verónica Gómez de la Rosa, secretaria de Innovación Digital del Comité Directivo Estatal.

“En la salud, no hay espacio para ocurrencias o se gobierna con prevención y vacunas, o se gobierna con negligencia. En los gobiernos del PRI, entre 2013 y 2018 se aplicaron 163.5 millones de vacunas, mientras que en el 2025 se aplicaron solamente 2.6 millones, 10 veces menos vacunas que en el 2018”, dijo.

Recordó que actualmente se contabilizan más de 7 mil 168 casos confirmados de sarampión, consecuencia del abandono de la política nacional de vacunación, implementada con éxito en administraciones priistas.

Indicó que Morena desmontó las campañas preventivas y dejó millones de niñas y niños sin esquema completo, reaccionó tarde, como siempre, cuando el daño ya estaba hecho.

“Hoy no hay estrategia, hay improvisación, no hay prevención, pero sí hay mucho discurso. Y la semana pasada anunciaron una credencial de salud, pero hay que decirlo con claridad, una credencial, aunque incluya todos nuestros datos y la mejor de nuestras fotos, no previene ni salva vidas. Lo que salva vidas es una política seria, con cobertura territorial y vacunas disponibles, como las que sí garantizaba los gobiernos del PRI”.

Gómez de la Rosa lamentó que Michoacán sea una de las entidades del país que registra brotes de sarampión, incluso, con una muerte, la de un hombre de 64 años de edad originario de Coalcomán.

“Mientras Morena presume ocurrencias y carritos del bienestar, el país sigue acumulando miles de casos, pone en riesgo el estatus de México como un país libre de esa unión y juega con la salud de las y los mexicanos”.

Finalmente, afirmó que desde el “PRI exigimos acción inmediata, responsabilidad y resultados”.