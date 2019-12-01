Asesinan a dentista en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 20:21:25
Uruapan, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un dentista fue asesinado a balazos en su consultorio ubicado en la colonia Jorhempiri de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el interior de un consultorio dental en la calle Licenciado Primo Verdad de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

