Aseguran en Angangueo, Michoacán más de 32 metros cúbicos de madera ilegal

19 de Febrero de 2026

Angangueo, Michoacán a 19 de febrero de 2026.- Como resultado de un acción operativa llevada a cabo por personal de la Guardia Nacional y la Profepa, se logró asegurar más de 32 metros cúbicos de madera ilegalmente talada.

Al respecto se informó que personal de las mencionadas dependencias llevaba a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en esta municipalidad.

En un momento determinado tuvieron a la vista un camión abandonado a bordo de la cual se transportaban 32.807 metros cúbicos de madera ilegalmente talada.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.