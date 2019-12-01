Aseguran en Angangueo, Michoacán más de 32 metros cúbicos de madera ilegal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 16:04:30
Angangueo, Michoacán a 19 de febrero de 2026.- Como resultado de un acción operativa llevada a cabo por personal de la Guardia Nacional y la Profepa, se logró asegurar más de 32 metros cúbicos de madera ilegalmente talada.

Al respecto se informó que personal de las mencionadas dependencias llevaba a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en esta municipalidad.

En un momento determinado tuvieron a la vista un camión abandonado a bordo de la cual se transportaban 32.807 metros cúbicos de madera ilegalmente talada.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

