Aseguran 3.4 toneladas de pirotecnia durante operativo en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 2 de enero 2026.- El operativo de pirotecnia implementado por la Coordinación de Protección Civil del municipio de Querétaro permitió el aseguramiento de 3.4 toneladas de artificios pirotécnicos durante diciembre de 2025, cifra menor a las casi cuatro toneladas decomisadas en el mismo periodo de 2024, afirmó Francisco Ramírez Santana, titular de la dependencia.

Informó que el operativo se desplegó en todas las delegaciones, tianguis, mercados, plazas comerciales, cruceros y vialidades de la capital, con el apoyo de líderes y representantes de cada zona. En la Central de Abasto se retiraron poco más de 300 kilogramos de pirotecnia, sin que se registraran incidentes ni lesiones entre el personal de Protección Civil.

Destacó la participación ciudadana y la colaboración de comerciantes, quienes facilitaron el ingreso de brigadas y reportaron puntos de venta.

“El artificio pirotécnico no solo genera riesgo a quien lo quema, también a quien lo vende y a los vecinos comerciantes. Es una cadena de riesgo que se puede evitar y prevenir”.

Refirió que la venta y comercialización de pirotecnia carece de licencia de funcionamiento en el municipio, y que su regulación corresponde a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Aclaró que los artificios utilizados en festividades religiosas cuentan con permisos federales y locales, y son manejados por especialistas certificados.

Subrayó que la disminución en el decomiso respecto al año anterior refleja una mayor conciencia ciudadana y una reducción en la presencia de pirotecnia en cruceros y vialidades. “Incluso hubo personas que reportaban en redes sociales que ya no encontraban dónde comprar”.

Reiteró que el aseguramiento de pirotecnia busca proteger la vida de las personas, el medio ambiente y a los animales de compañía, evitando riesgos mayores durante las celebraciones de fin de año.

Explicó que, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorga permisos a permissionarios para la quema controlada de artificios en festividades religiosas, no se ha autorizado la comercialización al público en la capital. “No existe un solo permiso para vender este tipo de artefactos en el municipio de Querétaro”.

Sobre la riña que se registró hace un par de días en el Mercado de Abastos, reconoció que esa zona representa un punto problemático por la persistencia de venta de pirotecnia, donde incluso se registró una agresión contra autoridades durante un decomiso. Sin embargo, aclaró que fue el único incidente de este tipo y que en los demás puntos los comerciantes entregaron el producto sin complicaciones.

“El riesgo es muy elevado para la vida de las personas; hemos visto adultos con fatalidades y pérdidas de extremidades”.

En cuanto a los reportes ciudadanos, señaló que se atendieron denuncias recibidas vía redes sociales, WhatsApp y el 911. Los operativos se realizaron de manera integral en mercados, tianguis y vialidades, sin que se registraran personas detenidas por parte de Protección Civil.

Respecto a los artefactos asegurados, informó que se encuentran en proceso de destrucción en coordinación con la Sedena y autoridades estatales, quienes determinarán los puntos de quema en instalaciones militares o navales.

Llamó a la conciencia y responsabilidad tanto de quienes pretenden comercializar como de quienes compran pirotecnia, recordando que su uso no solo pone en riesgo a niños y niñas, sino también a adultos, al medio ambiente y a los animales de compañía.