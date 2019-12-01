Asegurada renovación del transporte público de Uruapan: Bedolla

Asegurada renovación del transporte público de Uruapan: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 08:44:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó a transportistas de Uruapan que a principios de diciembre se entregarán las primeras 80 unidades adquiridas para renovar el parque vehicular del servicio público urbano como parte del plan de movilidad integral que incluye el teleférico y obras viales.

Adelantó que para 2026, el estado comprará otra cantidad similar de urbanos al recordar que la meta es financiar 240 camiones para modernizar el parque vehicular de cooperativas y colectivos transportistas de Uruapan.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías y la directora del Instituto del Transporte del estado, María Elena Huerta Moctezuma, añadieron que en los siguientes días comenzará el equipamiento de 350 unidades con un sistema de prepago y monitoreo de cámaras de seguridad.

El gobernador compartió que estas acciones se suman a las obras que realiza el estado para mejorar la movilidad y seguridad vial de Uruapan y aseguró que en 2026, se construirá la tercera etapa de la Avenida Paseo Revolución con una inversión de 70 millones de pesos.

Los transportistas agradecieron a Ramírez Bedolla el apoyo a este sector y solicitaron ampliar también el equipamiento urbano para paradas del transporte público.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a 10 años de prisión a abusador sexual de una adolescente en Zitácuaro, Michoacán
Morelia, Michoacán: restituyen a menor en favor de su madre, víctima de violencia
Halla restos humanos en Venustiano Carranza, Michoacán
Michoacán: Por falla mecánica se incendia tráiler en la de Occidente a la altura de Copándaro
Más información de la categoria
Volverán a declarar policías del primer círculo de Carlos Manzo: García Harfuch
Claudia Sheinbaum vuelve a la carga contra Calderón y Peña Nieto; asegura su estrategia de seguridad sí funciona
Adolescente de 16 años, uno de los ultimados en Uruapan, Michoacán 
Homicidios han disminuido 37% en el último año: Gobierno de México
Comentarios