Asegura Roberto Monroy, Michoacán es seguro para el turismo

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto del 2025.- El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, afirmó que la entidad no representa un riesgo para los visitantes, esto luego de la reciente alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos. Destacó que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla trabaja para cuidar al turista, lo que se refleja en el incremento de visitantes durante temporadas como Noche de Muertos y Semana Santa.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que las alertas de viaje se han vuelto frecuentes en los últimos años, pero que quienes visitan Michoacán comprueban que la realidad es distinta a la que muestran esos reportes. Aseguró que la dependencia estatal continuará con el impulso a la promoción del destino, en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal y la Cancillería, para mejorar la percepción internacional.

Subrayó que los turistas estadounidenses que llegan a la entidad pueden constatar que es un lugar seguro para vacacionar. Añadió que la experiencia directa de los visitantes es la mejor manera de contrarrestar las percepciones negativas que generan las alertas.

Roberto Monroy que lo mejor que pueden hacer los turistas es exponer su experiencia de viaje a través de las redes sociales, pues así se puede conocer que Michoacán es seguro para el turismo.