Asaltan a mujer en Morelia, Michoacán, la despojan de una fuerte suma de dinero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 17:18:24
Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- Cuando se dirigía a su domicilio luego de retirar una fuerte cantidad de dinero de una sucursal bancaria en la zona de La Huerta, una mujer fue asaltada en la avenida Universidad.

Al respecto se informó que autoridades policiaca fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, habían asalariado a una mujer.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia, quienes se entrevistaron con la víctima la cual refirió que acababa de retirar una fuerte cantidad de dinero.

Fue al dirigirse a su domicilio que un par de sujetos a bordo de una motocicleta la interceptaron y a punta de pistola le exigieron la entrega del dinero.

Fue al ver amanerada su integridad física que la mujer accedió a las petición de los delincuentes quienes luego de lograr su objetivo se dieron a la fuga.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

