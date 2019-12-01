Han incrementado las ventas en un 30 por ciento en restaurantes y centros nocturnos de Querétaro tras ampliación de horario: René Loya

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de agosto de 2025.- A dos semanas de que el Gobierno de Querétaro amplió el horario a los restaurantes, bares, antros, cantinas y centros nocturnos, las ventas se han incrementado en un 30 por ciento, confirmó René Loya Poletti, presidente interino de la Cámara de Comercio en Querétaro.

“El estimado que se logró de ventas extras es de un 30 por ciento y no ha habido ningún problema entre las autoridades y los comercios con el aumento de las visitas del personal de inspección, todo ha estado en orden porque precisamente es parte del convenio que firmamos todos los que estamos en el giro donde se acordó respetar el horario y no dar acceso a menores, etcétera”.

Los antros y bares en la zona metropolitana de Querétaro han regresado a su horario habitual de cierre a las 3:00 de la mañana, después de un acuerdo entre empresarios y autoridades. Este cambio, que entró en vigor el pasado viernes, beneficia a alrededor de 400 establecimientos.

Tras la firma de cumplimiento del "Decálogo de Acciones para la Prevención de Accidentes Viales Relacionados con el Consumo de Alcohol y otras Sustancias", Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno de Querétaro, confirmó la reapertura hasta las 3 de la mañana de restaurantes, bares, cantinas, antros y centros nocturnos.

Loya Poletti detalló que, entre las adecuaciones que están realizando son en el tema de seguridad con la instalación de circuitos cerrados y la eventual conexión con instancias de seguridad de manera más directa.

“Son pocos los que tienen ese tema de la de la videovigilancia, o sea, la conexión de los circuitos cerrados, estamos a la espera de la propuesta de Gobierno para ver exactamente cuál va a ser el proveedor para comprar estos equipos, pero sí hay una disposición de todos los dueños de estos giros y sobre todo porque fue parte de los acuerdos que firmamos con el decálogo”.

Enfatizó que sólo están viendo que sea un solo proveedor el que los doten del equipo que se debe instalar en cada uno de estos negocios, pero existe la disposición para ponerlos.

“La realidad es que hay una aceptación del 100 por ciento porque fue parte de las negociaciones con la Secretaría de Gobierno de impulsáramos y apoyáramos este tema. Lo que sí es que en un inicio se habló de una inversión de 30 o 50 mil pesos, pero la realidad es que será de entre 5 a 6 mil pesos por cada negocio, entonces ya esto hace que el abanico de negocios haga esta inversión”:

Aseguró que desde que se determinó cerrar a las 3 de la mañana, al menos 400 negocios de afiliados a la cámara han podido reactivar operaciones en la Zona Metropolitana.