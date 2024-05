Asegura Héctor Ayala que atraco a casa de su padre fue con fines políticos

Morelia, Michoacán, a 12 de mayo del 2024.- Héctor Ayala Morales, candidato a la presidencia municipal de Morelia por Movimiento Ciudadano, aseguró que el atraco a la casa de su padre se perpetró con fines políticos y buscan bajarlo de la contienda o mermar sus ánimos.

En entrevista con Noventa Grados, el candidato del movimiento naranja informó que fue el pasado sábado cuando se registró el pillaje en la casa de su padre, habrían aprovechado que este lo acompañó a un mitin que se realizó en la Plaza Morelos y al regresar el hecho ya había sucedido.

"Con fines políticos, a mí me queda claro, con fines de intimidar, con fines de causarnos problemas con lo más valioso que tenemos, nuestras familias, me parece una acción no solo cobarde, sino que refleja que si se roban el dinero y las propiedades de las personas en su casa, imagínate que no hacen con el dinero público", declaró.

Héctor Ayala comentó que ha solicitado ya la seguridad personal a la que tienen derecho los participantes en la jornada electoral, sin embargo, denunció que hasta el momento no la ha recibido por temas burocráticos.

"Hay un tema de proceso burocrático absurdo, difícil, no me han podido solucionar el tema de la seguridad, parece ser que no les interesa, parece ser que hay poco interés en garantizar la vida de los candidatos, me parece un tema absurdo, me parece un tema de burocratismo absurdo, grosero, a parte, poco ético", subrayó.

Dijo confiar que en el resto de la campaña se privilegie la comprensión a que la campaña proselitista es entre candidatos y no contra familiares o equipos de campaña, pues expuso que a un colaborador de la misma le robaron un vehículo.