Asegura el vicario general de la Diócesis de Querétaro que no se han registrado cobros de piso, ni extorsiones a los sacerdotes de la entidad

Asegura el vicario general de la Diócesis de Querétaro que no se han registrado cobros de piso, ni extorsiones a los sacerdotes de la entidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 17:30:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de noviembre de 2025.- Inseguridad es uno de los temas que se abordarán en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) la cual se realizará en este mes y que reúne a los obispos de todo el país, reconoció Martín Lara Becerril, vicario general de la Diócesis de Querétaro.

“A nivel nacional, evidentemente que varios obispos han hecho las denuncias sobre el cobro de piso y extorsiones al interior de la Iglesia Católica a través de las asambleas plenarias de los obispos y por regiones pastorales, precisamente este mes, en la CEM se abordará el tema”.

Cuestionado sobre si en algunos municipios que integran la Diócesis tanto de Querétaro como Guanajuato la delincuencia organizada o grupos delictivos han solicitado a los sacerdotes un cobro de piso o los han extorsionado, Lara Becerril negó que esta práctica haya alcanzado a algunos de los clérigos.

“Aquí en Querétaro o en alguno de los municipios de Guanajuato que también es parte de nuestra Diócesis, no hemos tenido ningún reporte de extorsión o cobro de piso”.

Reconoció que, aunque este fenómeno no se registra en la entidad, el país no ha quedado exento de esta situación por lo que llamó a los jóvenes a rectificar su camino, pues la Iglesia va visto disminuida la participación de este sector de la población en las tareas de Dios.

“La participación de los jóvenes en la Iglesia ha sido poca, los jóvenes se han alejado de la Iglesia por diversos motivos uno de ellos, ha sido el mundo materialista”.

Incluso, dijo, hay jóvenes, en el caso del crimen organizado, que lo ven como una manera de obtener dinero fácil y rápido y los jóvenes se sienten atraídos por esto.

“La juventud es un periodo de la vida altamente emotivo por ello, más allá del dinero, existe una vida, una sociedad, una familia, otro tipo de valores que no se agotan en el dinero y el bienestar momentáneo”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a pareja en Villa Madero, Michoacán; la mujer falleció y el hombre quedó herido
Desactivan dos explosivos ocultos dentro de un Jeep abandonado en Madero, Michoacán 
Director de Policía confirma ataque armado; sin lesionados ni detenidos tras persecución en Celaya, Guanajuato
Policía de Uruapan "firme", no se ha reportado deserción: Secretario Municipal de Seguridad Pública
Más información de la categoria
Desactivan dos explosivos ocultos dentro de un Jeep abandonado en Madero, Michoacán 
Anuncian México y Francia el intercambio temporal de códices prehispánicos
Más de 50 mil personas participan en Marcha por la Paz en honor a Carlos Manzo; reportan saldo blanco
Grecia Quiroz jura seguir legado de Carlos Manzo en Uruapan; pide no la dejen sola
Comentarios