Asegura el senador Agustín Dorantes que está listo junto a sus compañeros del grupo parlamentario del PAN, para defender a México y a Querétaro del interés del régimen de MORENA

Querétaro, Querétaro, a 1 de febrero de 2026.- Frente a un periodo de sesiones que previó convulso y de discusión de grandes temas que podrían afectar la democracia nacional y sobre todo la seguridad, economía y calidad de vida de las familias de todo el país, el Senador por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, aseguró que estará listo, al igual que sus compañeros del grupo parlamentario del PAN, para defender a México y a Querétaro del interés del régimen de MORENA para seguir acaparando más poder y seguir reduciendo las libertades y oportunidades de desarrollo de las y los mexicanos.

“Y esto sin duda le está pegando a la economía en México, vimos que en el 2024 y 2025 perdimos 42 mil empleadores, son gente que paga impuestos, gente que contrata gente y que mueve la economía; yo digo estamos matando la gallina de los huevos de oro, que son la gente trabajadora que paga impuesto, pero con esta incertidumbre, con esta presión, con este poco crecimiento económico en nuestro país, estamos en un reto fuerte”.

Participó este día en la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de trabajos en el Senado de la República, donde recordó que uno de los grandes temas a discutir será la Reforma Electoral, con la que reiteró que la intención de MORENA es reducir el número de legisladores plurinominales y quitar la autonomía al INE para volver a los tiempos de la “dictadura perfecta”.

Como parte de la bancada del PAN en el Senado de la República, Agustín Dorantes, impulsará una agenda legislativa estructurada en siete ejes: democracia y combate a la corrupción; seguridad; justicia; desarrollo económico; desarrollo social; medio ambiente, y política exterior.

Sin embargo, reiteró que mantendrá su objetivo de traer al Senado más cerca de las y los queretanos, por lo que continuará sus recorridos y visitas a colonias y comunidades de todos los municipios del estado, además de impulsar la iniciativa ciudadana de la Ley Reembolso, que busca que el IMSS y el ISSSTE paguen por los tratamientos y medicamentos que no puedan brindar de manera oportuna a sus derechohabientes.

“Voy a seguir trabajando, voy a seguir saliendo a la calle, voy a seguir dando a conocer mi trabajo, pues porque al final yo siempre he dicho, la gente necesita, debe enterarse, debe criticar, debe involucrarse, debe participar, para que tengamos, mejores servidores públicos, porque los servidores públicos, queramos o no queramos, impactan en la vida de las y los queretanos, de las y los mexicanos”.