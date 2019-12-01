Asegura el PRD Michoacán que se prepararan para competir solos: "Morena nos necesitará para ganar en 2027"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 15:25:36

Morelia, Michoacán, a 5 de enero del 2026.- Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática Michoacán, aseguró que el partido se está preparando para competir de manera individual en las próximas elecciones, aunque advirtió que Morena requerirá de su apoyo si busca retener el gobierno en 2027.

"Cualquier bloque en alianza que se haga nos van a necesitar", afirmó Ocampo Córdova, señalando que, si bien se preparan para ir solos, analizarán una alianza electoral en el momento oportuno.

El dirigente perredista recordó el desempeño electoral pasado como argumento de su fuerza territorial: "En la pasada elección, ganamos 14 municipios solos y solo 4 necesitaron de una alianza...no le tememos a ir solos", comentó el también diputado local.

En este contexto, descartó categóricamente cualquier posibilidad de alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) o el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Respecto al movimiento independiente del sombrero, recordó que existió una buena relación con Carlos Manzo, al punto que estuvo cerca de ser candidato por el PRD; sin embargo, aclaró que actualmente no mantienen contacto con la organización.

"Teníamos una comunicación sana, relación institucional con el ex presidente que estuvo a nada de ser candidato de la alianza, propuesta por el PRD ..lo que escuche es que ellos no van con partidos políticos", expresó en rueda de prensa el perredista.