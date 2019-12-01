Asegura Bedolla cierre de año con pagos garantizados para salud y educación en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 08:53:57

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2025.- El Gobierno estatal tiene asegurado el pago de salarios, aguinaldos y prestaciones para trabajadores del sector salud y el magisterio, así lo señaló el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que existen los recursos correspondientes para cumplirle en tiempo y forma a los trabajadores de la salud, con lo cual se cerrará el año con orden financiero.

El mandatario refirió que están por cumplirse 100 quincenas de pagos al magisterio de Michoacán de manera completa y sin retrasos, lo cual se deriva del buen manejo financiero en la administración estatal.

“Las maestras y maestros de Michoacán deben estar tranquilos, existe suficiente liquidez para pagar salarios y aguinaldos”, explicó el gobernador.

También detalló que la Universidad Michoacana tiene asegurado su recurso económico con el presupuesto pleno constitucional que ya se le otorgó este año, y que garantiza una estabilidad financiera para la Casa de Hidalgo.