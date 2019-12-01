Asegura Bedolla cierre de año con pagos garantizados para salud y educación en Michoacán

Asegura Bedolla cierre de año con pagos garantizados para salud y educación en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 08:53:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2025.- El Gobierno estatal tiene asegurado el pago de salarios, aguinaldos y prestaciones para trabajadores del sector salud y el magisterio, así lo señaló el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que existen los recursos correspondientes para cumplirle en tiempo y forma a los trabajadores de la salud, con lo cual se cerrará el año con orden financiero. 

El mandatario refirió que están por cumplirse 100 quincenas de pagos al magisterio de Michoacán de manera completa y sin retrasos, lo cual se deriva del buen manejo financiero en la administración estatal. 

“Las maestras y maestros de Michoacán deben estar tranquilos, existe suficiente liquidez para pagar salarios y aguinaldos”, explicó el gobernador. 

También detalló que la Universidad Michoacana tiene asegurado su recurso económico con el presupuesto pleno constitucional que ya se le otorgó este año, y que garantiza una estabilidad financiera para la Casa de Hidalgo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Servicio Social: Se requiere ayuda para identificar a hombre localizado sin vida en Morelia, Michoacán 
Tlaxcala: hallan sin vida a empleada dentro de cámara de refrigeración; investigan feminicidio o muerte por infarto
Morelos: hallan dos cuerpos dentro de la cajuela de un auto abandonado
Asaltan tienda de empeño en Celaya, Guanajuato; se llevan botín de 200 mil pesos
Más información de la categoria
Alcaldes no deberían participar en Plan Michoacán, están involucrados con el crimen: Cemeí Verdía
Claudia Sheinbaum pide investigar a fondo a responsables de la violencia en la marcha de la “Generación Z”
Revelan que organizador de la marcha “Generación Z” recibió pagos del PAN por más de 2 millones de pesos
Tlaxcala: hallan sin vida a empleada dentro de cámara de refrigeración; investigan feminicidio o muerte por infarto
Comentarios