Asegura alcalde de Álvaro Obregón que en 6 meses no se ha registrado ningún percance de inseguridad en ruta hacia el Aeropuerto Internacional de Morelia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 16:09:48

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026.– El presidente municipal de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López, declaró que la seguridad en la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Morelia se mantiene estable y sin incidentes graves dirigidos al transporte público que presta servicio a la terminal aérea.

El edil señaló que, en los últimos seis meses, no se ha registrado ningún percance de inseguridad contra el transporte que acude al aeropuerto para realizar sus servicios.

Enfatizó que los reportes de asaltos o problemas de seguridad en la carretera Morelia-Álvaro Obregón son más producto del "amarillismo", afirmó el alcalde, al tiempo que aseguró que la ciudadanía puede transitar con tranquilidad a distintas horas.

Para garantizar un tránsito seguro, indicó que el municipio mantiene un monitoreo constante en coordinación con otras corporaciones policiales.

Destacó que la actividad de las plataformas de transporte se ha normalizado, "taxis de diferentes plataformas empiezan a ir al aeropuerto y familias recogen a sus parientes, está muy tranquilo," sentenció, invitando a la gente a constatar la seguridad en el tramo carretero.