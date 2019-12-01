Asegura alcalde de Álvaro Obregón que en 6 meses no se ha registrado ningún percance de inseguridad en ruta hacia el Aeropuerto Internacional de Morelia

Asegura alcalde de Álvaro Obregón que en 6 meses no se ha registrado ningún percance de inseguridad en ruta hacia el Aeropuerto Internacional de Morelia
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 16:09:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026.– El presidente municipal de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López, declaró que la seguridad en la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Morelia se mantiene estable y sin incidentes graves dirigidos al transporte público que presta servicio a la terminal aérea.

El edil señaló que, en los últimos seis meses, no se ha registrado ningún percance de inseguridad contra el transporte que acude al aeropuerto para realizar sus servicios.

Enfatizó que los reportes de asaltos o problemas de seguridad en la carretera Morelia-Álvaro Obregón son más producto del "amarillismo",  afirmó el alcalde, al tiempo que aseguró que la ciudadanía puede transitar con tranquilidad a distintas horas.

Para garantizar un tránsito seguro, indicó que el municipio mantiene un monitoreo constante en coordinación con otras corporaciones policiales.

Destacó que la actividad de las plataformas de transporte se ha normalizado, "taxis de diferentes plataformas empiezan a ir al aeropuerto y familias recogen a sus parientes, está muy tranquilo," sentenció, invitando a la gente a constatar la seguridad en el tramo carretero.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ordena juez prisión preventiva para conductor que atropelló a personas afuera de hospital del IMSS en Tecámac, Estado de México
Cae exfuncionario de Chihuahua por desvió millonario de medicamentos oncológicos
Detienen a tres jóvenes tras agresión a policías en Guadalupe; todos menores de 20 años
Intento de robo termina en enfrentamiento armado; exmilitar ultima a asaltante dentro de su vivienda en Guadalajara
Más información de la categoria
Cae exfuncionario de Chihuahua por desvió millonario de medicamentos oncológicos
Operativo por desaparecidos deja 53 indicios forenses en lagos de CDMX y Edomex
Intento de robo termina en enfrentamiento armado; exmilitar ultima a asaltante dentro de su vivienda en Guadalajara
Sheinbaum descarta heridos y daños graves tras incendio en refinería Dos Bocas
Comentarios