Asambleas regionales de Morena en Michoacán se retomarán después del 7 de Marzo tras sesión del Consejo Nacional

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 14:50:14

Morelia, Michoacán, a 28 de febrero de 2026. — Las asambleas regionales del partido guinda en el estado serán reagendadas y se retomarán hasta después del 7 de marzo, posterior a la celebración de la sesión del Consejo Nacional del instituto político en la Ciudad de México.

Al respecto, Jesús Mora González, líder estatal de Morena en Michoacán, recordó que el pasado 21 de febrero se suspendió la asamblea que se desarrollaría en el distrito de Zacapu, debido a los operativos y bloqueos carreteros reportados en diversos puntos del país.

En entrevista telefónica, el dirigente estatal confirmó que, para la sesión nacional del día 7, Michoacán estará representado por sus siete consejeros nacionales, entre ellos el Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, las diputadas locales Giuliana Bugarini y Nayeli Pedraza.

Una vez concluida la sesión en la capital del país, se darán a conocer las fechas de las próximas asambleas distritales pendientes.

El representante estatal del partido guinda señaló que en las asambleas se retomarán los temas abordados a nivel nacional, donde uno de los principales puntos a tocar es establecer las reglas que regirán el proceso interno rumbo al 2027.